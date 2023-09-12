الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا ترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا

تركيا ترسل مساعدات
تركيا ترسل مساعدات إنسانية إلى ليبيا

قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزيرة إلى مقتل ألفي شخص في مدينة درنة.

وأضافت الوزارة، أنها تعمل مع جميع المؤسسات لتنسيق مساعدتها ودعمها إلى ليبيا.

وكان أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، يوم الإثنين درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

وقال في البيان: "شعورا منا بالمسؤولية ونظرا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي قد أعلنت مدينة درنة منطقة منكوبة بعدما ضربتها العاصفة دانيا القادمة من اليونان، والتي طالت تأثيرتها باقي المناطق والمدن في شرق البلاد، حيث بلغت ذروتها الأحد.

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