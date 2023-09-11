ضبط 17 حالة غش تجاري خلال حملة تموين مكبرة في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة السلع المعروضة للحفاظ على سلامة المواطنين ، حيث تم إطلاق حملة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري استهدفت المحال العامة بمدينة رأس البر.

وأسفرت الحملات عن تحرير 17 محضر للمخالفين بعد رصد حالات غش تجاري، والتحفظ على 35 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم رصد مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار السلع ومخالفة الاشتراطات الصحية.

كما وجهت مديرية الطب البيطري في دمياط ، جولة ميدانية على أسواق مدينة رأس البر بالاشتراك مع الرقابة التموينية.

وقاد إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بحملة تفتيشية مكبرة والتى رافق فيها الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم و الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والاسماك.

‏وتحررت المحاضر اللازمة عن كل واقعة وتستمر جهود مديرية الطب البيطرى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.