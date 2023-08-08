الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 240 كيلو من اللحوم الفاسدة فى دمياط

لحوم
لحوم

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط، من أجل تكثيف المرور على  المطاعم والمحلات بالأسواق وبتكليف من الدكتور طارق يوسف أبوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم  بمديرية الطب البيطرى بدمياط.

قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بالإدارة بالاشتراك مع التموين ومتابعة المحافظة والصحة، بضبط ٢٤٠ كيلو جرامًا من اللحوم المتبلة ومجزاءات الدواجن من دواجن مفصلة ودبابيس وأجنحة والكوردن بلو وشاورما اللحوم، وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت  المحاضر اللازمة وفي انتظار قرار النيابة.
كما شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 1438 محضرًا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم تحرير  165 محضرًا للمخابز لوجود مخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير 1268 محضرًا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر، وتم تحرير  165 محضرًا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص، وتم تحرير محاضر شرطية للمخالفين بناء على الحملة في كل أنحاء محافظة دمياط.

محافظ دمياط دمياط منال عوض إقليم محافظة دمياط تموين دمياط

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