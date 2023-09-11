الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو لجنة الأزمات والطوارئ بليبيا: لا يمكن حصر أعداد الضحايا حاليًا

العاصفة دانيال
العاصفة "دانيال"

قال أسامة هيبة، عضو لجنة الأزمات والطوارئ بمدينة البيضاء في ليبيا، إن الوضع كارثي وخرج عن السيطرة، وهناك عدد كبير من الضحايا والمفقودين جراء العاصفة "دانيال".

وأضاف هيبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي"، أن هناك أزمة تواجه فرق الإنقاذ وهى المنحدرات والمخططات العشوائية، مؤكدًا أنه لا يمكن حصر أعداد الضحايا في الوقت حاليًا، وهناك انهيارات بالعديد من المدن وتجمع للمياه وأغلب الدمار يوجد بمحافظات عشوائية.
وأوضح أن القوات المسلحة الليبية عملت على إنشاء طرق وجسور لتسهيل انتقال المواطنين، لأن هناك أحياءً تم غمرها تمامًا بالمياه، وكذلك تضررت منازل بسبب البنية التحتية الضعيفة، بالإضافة إلى جهود سحب المياه من السيارات.

العاصفة دانيال ليبيا إدارة الطوارئ ضحايا إعصار دانيال

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