الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اختفاء أحياء ووضع كارثي.. إحصائية لخسائر العاصفة دانيال في ليبيا

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

أظهرت لقطات عبر وسائل التواصل في ليبيا، الاثنين، أن أشخاصًا تقطعت بهم السبل على أسطح سياراتهم عندما ضربت الـعاصفة دانيال بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة، وهى مدينة تقع على البحر الأبيض المتوسط على بعد 150 ميلاً شرق بنغازي.

قال أحمد محمد، أحد سكان درنة:"كنا نائمين وعندما استيقظنا وجدنا المياه تحاصر المنزل، نحن في الداخل ونحاول الخروج”.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن من بين المفقودين سبعة من أفراد الجيش الوطني الليبي.

أظهرت لقطات بثتها قناة المستقبل التلفزيونية بشرق ليبيا سيولا غزيرة جرفت مركبات، كما نشرت القناة صورا لانهيار طريق بين سوسة وشحات، موطن موقع قورينا الأثري المدرج على قائمة اليونسكو.

وقال شهود إن منسوب المياه في درنة وصل إلى ثلاثة أمتار.

احصائية خسائر اعصار دانيال 

txt

الإعصار دانيال.. الرئيس السيسى يوجه أجهزة الدولة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا

- ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة شرقي ليبيا إلى أكثر من ألفي قتيل وآلاف المفقودين، حسب وكالة الأنباء الليبية. 

في السياق، أعلن المجلس البلدي في درنة الليبية الوضع "خرج عن السيطرة"، مطالبًا بمساعدات دولية:
- أعلنت المناطق المتضررة في البلاد تعليق الدراسة بداية من اليوم الاثنين. 

- أكد وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن عدد المفقودين جراء الفيضانات تخطى 5000 شخص. 

- كما دعا الرئيس السيسي قوات الجيش ووزارة الصحة لتقديم المساعدة للمتضررين من الفيضانات.

-وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن العاهل الأردني عبدالله الثاني وجه بتقديم أي مساعدة لليبيا.

-وقال رئيس حكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في تصريحات صحفية إن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، وأضاف أن "الوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا".

وطالب حماد العناصر الطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورا لتقديم المساعدة.

- وأعلن برلمان شرق ليبيا الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع المدن المتضررة، واصفا إياها بـ”مناطق المنكوبة”.

وتداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو متداولة على تدمر عدد من الأحياء السكنية المحاذية للوادي جراء السيول بشكل كامل.

الهلال الأحمر عاصفة قوية فيضانات غزيرة مقتل 150 شخصا مدينة درنة بشرق ليبيا

الأكثر قراءة

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

برج الجزيرة الجديد.. لماذا أصر كولر على ضم المخضرم موديست؟

لماذا يمكن أن يكون الزنجبيل هو الحل لعلاج مشاكل الإمساك؟

محمد الباز: اكتساح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة أمر طبيعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية