اختفاء أحياء ووضع كارثي.. إحصائية لخسائر العاصفة دانيال في ليبيا

أظهرت لقطات عبر وسائل التواصل في ليبيا، الاثنين، أن أشخاصًا تقطعت بهم السبل على أسطح سياراتهم عندما ضربت الـعاصفة دانيال بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة، وهى مدينة تقع على البحر الأبيض المتوسط على بعد 150 ميلاً شرق بنغازي.

قال أحمد محمد، أحد سكان درنة:"كنا نائمين وعندما استيقظنا وجدنا المياه تحاصر المنزل، نحن في الداخل ونحاول الخروج”.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن من بين المفقودين سبعة من أفراد الجيش الوطني الليبي.

أظهرت لقطات بثتها قناة المستقبل التلفزيونية بشرق ليبيا سيولا غزيرة جرفت مركبات، كما نشرت القناة صورا لانهيار طريق بين سوسة وشحات، موطن موقع قورينا الأثري المدرج على قائمة اليونسكو.

وقال شهود إن منسوب المياه في درنة وصل إلى ثلاثة أمتار.

احصائية خسائر اعصار دانيال

- ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة شرقي ليبيا إلى أكثر من ألفي قتيل وآلاف المفقودين، حسب وكالة الأنباء الليبية.

في السياق، أعلن المجلس البلدي في درنة الليبية الوضع "خرج عن السيطرة"، مطالبًا بمساعدات دولية:

- أعلنت المناطق المتضررة في البلاد تعليق الدراسة بداية من اليوم الاثنين.

- أكد وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن عدد المفقودين جراء الفيضانات تخطى 5000 شخص.

- كما دعا الرئيس السيسي قوات الجيش ووزارة الصحة لتقديم المساعدة للمتضررين من الفيضانات.

-وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن العاهل الأردني عبدالله الثاني وجه بتقديم أي مساعدة لليبيا.

-وقال رئيس حكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في تصريحات صحفية إن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، وأضاف أن "الوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا".

وطالب حماد العناصر الطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورا لتقديم المساعدة.

- وأعلن برلمان شرق ليبيا الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع المدن المتضررة، واصفا إياها بـ”مناطق المنكوبة”.

وتداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو متداولة على تدمر عدد من الأحياء السكنية المحاذية للوادي جراء السيول بشكل كامل.