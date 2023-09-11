لوحات أبيض وإسود.. معرض زمن سيد درويش يحتفل بمئوية فنان الشعب (صور)

استمرارا لاحتفالية مئوية فنان الشعب سيد درويش افتتاح معرض "زمن سيد درويش" للفنانة ياسمين حسين بمركز الجيزويت الثقافي، الذي يمثل بحثًا بصريًا في أرشيف صور مدن الإسكندرية وحلب والقاهرة في الفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر والعقد الثالث من القرن العشرين.

تقول ياسمين حسين، فنانة بصرية وباحثة في تاريخ وتراث الإسكندرية إن هدف المعرض هو الخروج عن القالب النمطي للاحتفال بشخصية مصرية هامة مثل سيد درويش والتجديد بالفن البصري لاظهار عبقرية سيد درويش.

وتابعت الفنانة البصرية لـ"الدستور" أن المعرض يتناول جوانب مهمة من تاريخ مصر في تلك الفتره الزمنية الهامة في نهاية القرن الـ19 وبداية القرن العشرين والتي شهدت احداث فارقة في تاريخ مصر شكلت جانب هام من شخصية سيد درويش.

واكملت أن لـ سيد درويش عبقرية تمثلت في نظرته الشامله للاحداث والشخصيات والتعبير عنها بالفن والموسيقى لتنجح لتبقى خالده بعد مرور ١٠٠ عام.

وواصلت أن المعرض استغرق في تحضيره 60 يومًا، بالبحث في عدد من الارشيفات اهمها أرشيف مركز دراسات الاسكندرية CEalex، كانت بداية الانطلاق ثورة ١٩ وفتره تولي سعد زغلول التي جعلتها تتراجع للخلف في البحث المعمق عن تاريخ حياة سيد درويش.

اثناء جولتك في معرض زمن سيد درويش بين لوحات بالابيض والاسود، ستشاهد توثيق كيف كانت شكل مصر في تلك الفتره من شوارعها واسواقها الشعبية والتي يظهر فيها الاختلاف بين اماكن حياة المصريين من الطبقة الدنيا والطبقات المتوسطة ومسارح الاسكندرية، فتاريخ المسرح والسينما لا بخلو من ذكر اسم الاسكندرية ودورها الرائد حيث كانت المدينه تضج بالمسارح والتياتروهات واقيم اول عرض سينمائي في تاريخ مصر في الاسكندرية ١٨٩٦ ببورصة طوسون وهو مبنى الحرية للابداع حاليا.

حرص المعرض على اظهار شخصيات قابلها سيد درويش واثرت فيه، وشخصيات لم يقابلها وكانت لها دورها في حياته من خلال الاحداث العامة، مثل حادثة دنشواي وتوثيق نضال مصطقى كامل، اثناء تجولك في المتحف ستجد صور لمدينة حلب عام ١٩٠٩ وهي الفترة الزمنية التي سافر لها درويش.

أوضحت الفنانة السكندرية أن هناك تحديات واجهتنا منها التأكيد من المعلومات والصور الأرشيفية والبحث حول مدى صحتها وصحة توثيق فترتها الزمنية، علاوة على قلة مراكز الوثائق والارشيفات المتاحة واذا قررت اللجوء لها سيكون هناك اجراءات روتينية وتصريحات طويلة غير مساعده، مطالبة بضرورة تسهيل كل تلك الاجراءات في مراكز الارشيفية المتاحة لسهولة البحث.