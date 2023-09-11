أشرف عبدالشافى يقدم نخبة من شباب المطربين فى مئوية سيد درويش

تنظم اللجنة الفنية والثقافية بالنقابة العامة للمهندسين احتفالية فنية بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش، ويقدم للاحتفالية الكاتب الصحفي والروائي أشرف عبد الشافي، وبحضور الدكتور ماجد سليمان أستاذ العود بمعهد الموسيقى العربية، والفنان محمد ربيع، إلى جانب حضور خاص وحكايات لفريق “مساحة لفنون الحكي”.

جدير بالإشارة إلى أن الاحتفالية يشارك فيها نخبة من شباب المطربين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء السبت الموافق 16 مارس الجاري.

احتفالات بمئوية سيد درويش

جدير بالذكر أن مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، يستضيف حفلًا فنيًا لفرقة "تراث سيد درويش"، والتابعة لجمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش" بالثامنة مساء السبت السابع عشر من سبتمبر الجاري.

ويقيم بيت الغناء العربى، التابع للصندوق "صالون مقامات بيت الغناء العربي"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية بعنوان "سيد درويش عبقري الموسيقى وإمام الملحنين"، ويستضيف الصالون الفنان هاني عادل إبراهيم وفرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وتُنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة، حيث تُقيم الدار معرِضًا وثائقيًا ببهو المجلس الأعلى للثقافة، يتضمن أهم ما كُتب عن الفنان "سيد درويش" في الصحف والمجلات والدوريات - إبان حياته وبعد رحيله -، كما تًنظم الهيئة احتفالية خاصة بمقر دار الكتب بكورنيش النيل بالثانية عشرة ظهر الأربعاء 13 سبتمبر الجاري.

وتقيم أوبرا الإسكندرية حفلا لفصل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، 16 سبتمبر الجاري، وحفلا لفرقة الأوبرا للموسيقى والغناء العربي على مسرح "سيد درويش"، 21 سبتمبر، وحفلا لفرقة تراث سيد درويش، 23 سبتمبر، وصالونا ثقافيا يتحدث عن السيرة الذاتية لفنان الشعب يضم عرضًا فنيًا لبعض أغانيه والحديث عن تاريخ كل أغنية، كما يعرض نادي السينما فيلم "بصمات"، عن السيرة الذاتية لسيد درويش، ويستضيف نخبة من المتخصصين لعرض تاريخ وأعمال فنان الشعب، وذلك يوم 27 سبتمبر. ويُقام على مسرح أوبرا دمنهور حفل لفصل كورال ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب 17 سبتمبر.