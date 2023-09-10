الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طارق الشناوى: سيد درويش أبدع تراثًا نعيش عليه رغم قصر عمره

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الموسيقار محمد عبدالوهاب، وصف سيد دوريش بأنه فكر وحس، إي إحساس، فكان دائمًا متقد المشاعر رغم وفاته وهو في عمر 31 عامًا، ولكنه أبدع تراثًا نعيش عليه حتى الآن وهو شخصية ملهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه يرى أن لم يقدم عملا جديرا بسيد درويش حتى الآن، ويتمنى تقديم عمل فني يستلهم موسيقى سيد دوريش ويحيلها لعمل فني مرئي، أي لا يقدم حياة سيد درويش لأنه كل هذا تم تقديمه.

وتابع، أن كل من عملوا مع سيد دوريش من الشعراء ومنهم بيع خيري، والشيخ يونس القاضي، وبيرم التونسي، أكثر ثلاثة عملوا مع سيد درويش، مشيرًا إلى أن سلامة حجازي هو أستاذ سيد درويش، ولكنه تفوق عليه، ونقل الأغاني نقلة مهمة جدًا من التطريب للتعبير، وكان يأخذ القيمة الموسيقية ويطورها ويجعل الشاعر يكتب عليها.

 العباقرة اجتمعوا في زمن واحد

وأشار إلى أنه من حسن الحظ أن العباقرة اجتمعوا في زمن واحد، أمثال نجيب الريحاني، وعلي الكسار، وسيد درويش قوته في المسرح الغنائي؛ لأن المسرح فيه الدراما والدويتو والغنوة الجماعية والموسيقى التصويرية والمسرح فتح المجال أمامه لكل أنماط التعبير.

طارق الشناوي سيد دوريش أبدع تراث شخصية ملهمة موسيقى سيد دوريش نجيب الريحاني

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