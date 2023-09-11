الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 24 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية وتفتيشية على الأسواق بالمنيا

جانب من الحملات
جانب من الحملات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص  جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية موسعة على الأسواق ومحلات الأغذية والمخابز البلدية؛ لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار، والتأكد من جودة رغيف الخبز تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 24 مخالفة متنوعة.

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وقال تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تموينية  تحت إشراف إدارة التموين بأبوقرقاص على المخابز البلدية لضبط جميع المخالفات، والتأكد من جودة الخبز المنتج، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ محضرا متنوعا شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف بون، وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة. 

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وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، شن اليوم حملة على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية؛ للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعارها والقضاء على الاحتكار.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها على تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

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المنيا تحرير 24 مخالفة تموينية حملات علي الأسواق والمخابز مركز أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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