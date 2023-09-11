الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المسماري: ليبيا تتعرض لحدث استثنائي غير مسبوق يحتاج إلى التكاتف والوعي

المسماري
المسماري

علق اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، على إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا، قائلاً:" انقطعت العديد من الطرق في ليبيا جراء الأعاصير والسيول التي ضربت البلاد". 

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي عبر قناة القاهرة الإخبارية، تعليقًا على التطورات بعد الإعصار الذي ضرب البلاد، أن  ليبيا تتعرض لحدث استثنائي غير مسبوق، يحتاج إلى التكاتف وأعلى درجات الوعي لدى المواطن، حيث يجب أن يكون المواطن على وعي وإدراك تام بمخاطر هذه المرحلة وبما عليه من واجبات؛ أولاً، الالتزام بالتعليمات، معقباً: "أغلب الطرق الآن مقطوعة، ويجب على كل مواطن أن يلزم منزله".

وأوضح اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة نشرت وحدات وفرقًا متخصصة لتقديم الدعم والخدمات الإنسانية للمواطنين.  

اللواء أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي إعصار دانيال أزمة ليبيا دعم ليبيا

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