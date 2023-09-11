السيطرة على حريق نشب بجوار فندق في الهرم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب في أرض فضاء بجوار فندق بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق فى أرض فضاء بجوار فندق بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخماد حريق اشتعل بمطعم بطريق المنصورية فى الهرم

وسبق، تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق اشتعل بمطعم، بطريق المنصورية في الهرم، دون إصابات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا بنشوب حريق بمطعم بطريق المنصورية في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.