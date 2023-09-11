الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشار فرق الطوارئ للتعامل مع الأمطار والعاصفة دانيال فى مطروح

شوارع مطروح
شوارع مطروح

أعلن عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم.

_ استعدادات لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح استعدادات مجلس المدينة وفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي إن وجدت، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.  

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

وأوضح عبدالمجيد أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، ضمن جهود المدينة.

ووجه رئيس المدينة، إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري برفع درجة الاستعداد لجميع المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس؛ لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266 .

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