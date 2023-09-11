الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 10 فى حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعى بالمنيا

إصابة 10 في حادث
إصابة 10 في حادث تصادم

أصيب 10 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل بالطريق الزراعي مصر أسيوط بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق، الواقع بين قريتي بني حافظ والمحرص بمركز ملوي جنوب المحافظة بالطريق الزراعي مصر أسيوط،  وأسفر الحادث عن تحطم السيارتين وإصابة 10 من ركاب السيارتين وتم نقلهم للمستشفي.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، حيث تم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، ورفعت إدارة المرور حطام السيارتين لتسيير الحركة بالطريق.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا إصابة 10 أشخاص تصادم ميكروباص وربع نقل طريق مصر أسيوط الزراعي مركز ملوى بالمنيا مستشفي ملوي التخصصي

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