إصابة 10 فى حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعى بالمنيا

أصيب 10 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل بالطريق الزراعي مصر أسيوط بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق، الواقع بين قريتي بني حافظ والمحرص بمركز ملوي جنوب المحافظة بالطريق الزراعي مصر أسيوط، وأسفر الحادث عن تحطم السيارتين وإصابة 10 من ركاب السيارتين وتم نقلهم للمستشفي.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، حيث تم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، ورفعت إدارة المرور حطام السيارتين لتسيير الحركة بالطريق.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.