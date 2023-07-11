مصرع شخصين وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب ثالث إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصاب لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وإيداع جثتي المتوفين بمشرحة المستشفى، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع عمرو عرفة سيد، 45 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية وأحمد وجيه أحمد 35 سنة مقيم محافظة الشرقية، فيما أُصيب على سيد محمد 28 سنة سائق، ومقيم محافظة القليوبية.

وتم نقل المصاب لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثتي المتوفيين بمشرحة مستشفي ملوي، وأيضًا التحفظ على السيارة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.