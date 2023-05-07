الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام قرية السبعين بالمنيا

حادث تصادم
حادث تصادم

حصل "الدستور" على أسماء المصابين الـ19 في الحادث الذي شهده الطريق الزراعى اليوم بتصادم بين سيارتين ميكروباص امام قرية السبعين بملوى جنوب المنيا، وأسفر الحادث عن إصابات تم نقلهم إلى المستشفى.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين مكروباص بالطريق الزراعي بين قرية الروضة ومدينة ملوي بمركز ملوي نتيجة التخطي الخاطئ.

 

وقد أسفر الحادث عن إصابة 19 شخصا، هم هاشم محمد ربيع، 42 سنة، ضياء الدين شحاته، 25 سنة، وفقي نبيل ميخائيل، 62 سنة، ألفي بشري ملك، 58سنة، محمد موسي عبد النعيم، 54سنة، بدرية شاهر شعبان، 35سنة، وشقيقتها شهيرا، 30 سنة، عبد الله عاطف أبو العلا، 35 سنة، فتحي محمد لولي فرحات، 58سنة، رحمة ربيع محمد، 19 سنة، منه الله ربيع حسن، 15 سنة، عيسي سعيد سلامة، 54 سنة، محمود عبد الله ناجي، 39 سنة، سعيد رشاد موسي، 43 سنة، نادية فخري صالح، 47 سنة، أحمد شوال محمود، 56 سنة، صابر رشاد موسي، 40 سنة، أمل أحمد درديري 18سنة، آلاء عبد الرحمن حامد، 19 سنة، جميعهم مقيمون بمركز ملوي.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة وكانت مصادر أولية قد أشارت إلى أن عدد المصابين 28 شخصا منهم 9 أشخاص خرجوا من المستشفى مباشرة بعد الوصول بعد التأكد من سلامتهم مديرية الأمن، إدارة المرور، حوادث طرق، أخبارالمنيا، محافظة المنيا.

المنيا اسماء المصابين حادث تصادم سيارتين ميكروباص الطريق الزراعي أمام قرية السبعين مركز ملوى بالمنيا مستشفي ملوي التخصصي

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