“القاهرة الإخبارية” تسلط الضوء على التضامن العربى والدولى الواسع مع المغرب جراء الزلزال

سلطت فضائية القاهرة الإخبارية، الضوء على التضامن العربي والدولي الواسع مع المغرب جراء الزلزال، ووجهت السلطات المغربية بسرعة تنفيذ عمليات الإنقاذ في محاولة لوقف عدّاد الضحايا الذي يرتفع كل ساعة مع إعلان نسب الوفيات والإصابات.

شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات

وأعلن الجيش المغربي عن نشر طائرات ومروحيات ومراكز لوجستية لدعم المتضررين من الزلزال، حيث أطلقت الحكومة المغربية عملية واسعة لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة تتضمن شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة.

منظمة الصحة العالمية

وكشفت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي، أن زلزال المغرب الذي ضرب عدة مدن ومناطق تسبب في تضرر أكثر من 300 ألف شخص في مدينة مراكش الأثرية والمناطق المحيطة بها، مما دفع عددًا من الدول إلى إعلان التضامن الواسع مع الغرب، تضامنًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا، في إطار تخفيف وطأة الكارثة على عاتق الشعب المغربي.

زلزال المغرب

وطالب الملك المغربي محمد السادس الحكومة والسلطات التنفيذية والدفاع المدني بضرورة توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمتضررين جراء الزلزال المدمر وإعلان الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام حزنًا على أرواح ضحايا الزلزال.