الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“القاهرة الإخبارية” تسلط الضوء على التضامن العربى والدولى الواسع مع المغرب جراء الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

سلطت فضائية القاهرة الإخبارية، الضوء على التضامن العربي والدولي الواسع مع المغرب جراء الزلزال، ووجهت السلطات المغربية بسرعة تنفيذ عمليات الإنقاذ في محاولة لوقف عدّاد الضحايا الذي يرتفع كل ساعة مع إعلان نسب الوفيات والإصابات.

شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات 

وأعلن الجيش المغربي عن نشر طائرات ومروحيات ومراكز لوجستية لدعم المتضررين من الزلزال، حيث أطلقت الحكومة المغربية عملية واسعة لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة تتضمن شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة.

منظمة الصحة العالمية

وكشفت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي، أن زلزال المغرب الذي ضرب عدة مدن ومناطق تسبب في تضرر أكثر من 300 ألف شخص في مدينة مراكش الأثرية والمناطق المحيطة بها، مما دفع عددًا من الدول إلى إعلان التضامن الواسع مع الغرب، تضامنًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا، في إطار تخفيف وطأة الكارثة على عاتق الشعب المغربي.

زلزال المغرب

وطالب الملك المغربي محمد السادس الحكومة والسلطات التنفيذية والدفاع المدني بضرورة توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمتضررين جراء الزلزال المدمر وإعلان الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام حزنًا على أرواح ضحايا الزلزال.

التضامن العربي مع المغرب التضامن الدولي مع المغرب المغرب الملك المغربى محمد السادس ضحايا الزلزال زلزال

مواد متعلقة

حقيقة وجود هزات ارتدادية فى المغرب خلال أيام (فيديو)

فرنسا: 5 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية للمساهمة بعمليات الإغاثة فى المغرب

الأكثر قراءة

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

عاجل.. العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

تفاصيل قرار حظر النقاب فى المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب