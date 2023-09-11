دعم 175 ألف أسرة.. تفاصيل مُشاركة «الآسيوى للتنمية» بمشروعات الصرف الصحى

نشر البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، عبر موقعه الإلكتروني، تقريرًا حول أوجه التعاون الاقتصادى بين البنك والحكومة المصرية، مشيرًا إلى مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء، يومى 25 و26 سبتمبر الجاري.

الهدف من البرنامج

برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة (SRSSP)، يستهدف تعزيز المؤسسات والسياسات لزيادة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الريفية وتحسينها في محافظات مختارة في مصر.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات القطاعية والمؤسساتية الرئيسية إلى جانب إعادة تأهيل وإنشاء بنية تحتية متكاملة لجمع مياه الصرف الصحي المنزلية ومعالجتها والتخلص منها.



دعم 175 ألف أسرة بالمحافظات

يتألف المشروع الثاني من مشروع SRSSP-2 من مكون البنية التحتية المادية، والذي سيوفر خدمات الصرف الصحي لحوالي 175000 أسرة في 133 قرية في خمس محافظات؛ وهي "الدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والغربية".

كما تشمل الأعمال: "بناء محطات جديدة أو توسيع وإعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية؛ بناء وتحديث محطات الضخ؛ وإنشاء شبكات صرف صحي متكاملة تتكون من المجمعات وخطوط الضخ. سيضمن SRSSP-2 أيضًا خدمة سكان الأقمار الصناعية الواقعة بين القرى التي تمر بها المجاري الرئيسية. سيساعد ذلك على تعظيم التأثيرات الإنمائية للبرنامج.



تقييم أنظمة إدارة المخاطر

أجرى البنك الدولي تقييمًا للأنظمة البيئية والاجتماعية (ESSA)، والذي يتضمن تقييم أنظمة البلاد لإدارة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية لمشروع SRSSP-2، وفقًا لسياسة البرنامج مقابل النتائج.

ويتم استكمال تقييم النظم البيئية والاجتماعية بخطة عمل البرنامج (PAP) على المستوى التشغيلي. وفي حين يرى البنك أن تقييم النظم البيئية والاجتماعية/ خطة عمل البرنامج يوفر نهجا مناسبا ومقبولا في إطار مشروع SRSSP-2 لإدارة هذه القضايا، فإنه يختلف في نطاقه ومنهجيته عن سياسات الضمانات الوقائية البيئية والاجتماعية التي يستخدمها البنك الدولي لتمويل مشاريع الاستثمار في القطاع التقليدي.

ولذلك، سيستخدم البرنامج الإجراءات البيئية والاجتماعية للبنك الدولي المطبقة على سياسة البرنامج مقابل النتائج وكما هو مطبق تحديدًا على SRSSP-2، استنادًا إلى التنازل عن السياسة البيئية والاجتماعية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (ESP). وقد خضع تقييم النظم البيئية والاجتماعية وبرنامج عمل البرنامج للتشاور، ومن المتوقع أن يكون التأثير البيئي والاجتماعي الشامل لمشروع SRSSP-2 إيجابيًا.

ويدعم المشروع جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي بشكل مناسب، وفقًا لمعايير التشريع المصري. وفقًا لسياسة البرنامج مقابل النتائج، سوف يستبعد البرنامج الثاني من مشروع SRSSP الأنشطة التي من المحتمل أن يكون لها آثار بيئية واجتماعية سلبية كبيرة تكون حساسة أو لا رجعة فيها أو غير مسبوقة (أي ما يعادل الفئة أ). تمت مراجعة الأنظمة القطرية للتأكد من مدى ملاءمتها لمعالجة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية، كما تم تحديدها خلال تقييم النظم البيئية والاجتماعية.

وتبين أن تشريعات البلاد المتعلقة بالضمانات البيئية كافية؛ تمت معالجة الثغرات الموجودة في التشريعات المتعلقة بحيازة الأراضي من خلال صياغة إجراءات التشغيل القياسية (SOP) لتأمين الأراضي.

وبالتالي، سيتم تطبيق نظام الإدارة البيئية والاجتماعية في البلاد، استنادًا إلى تقييم النظم البيئية والاجتماعية، على المشروع الثاني لـ SRSSP نظرًا لأن المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية 4 معتدلة في طبيعتها ومحدودة في نطاقها ويمكن إدارتها بنجاح من قبل جهات معروفة ومعروفة. التدابير المختبرة (أي ما يعادل الفئة).

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 ملايين دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري.