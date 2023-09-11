"استولوا على 2.3 طن دقيق مدعم".. ضبط أصحاب 4 مخابز في الغربية

ضبطت مديرية التموين في محافظة الغربية، أصحاب أربعة مخابز في مركزي المحلة وزفتي، بعد ثبوت تورطهم في عمليات احتكار وتلاعب بالمواد الغذائية الأساسية، وقد تمت مصادرة 47 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، الذي كان من المفترض أن يتم توزيعها بشكل عادل ومنتظم على المستهلكين.

وكشف تقرير تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، من فريق المفتشين التموينيين، قيام الفريق بإجراء جرد فعلي للمخابز وفحص الأرصدة، وتبين أن وزن الدقيق المضبوط بلغ 2.350 طن.

تبين أن هؤلاء الأشخاص باعوا الدقيق المدعم في السوق السوداء، وهو تصرف غير قانوني ينتهك حقوق المستهلكين ويساهم في زيادة التضخم وتفاقم أزمة الأسعار، وقد حققوا أرباحًا غير مشروعة من خلال هذه العمليات.

وتم تحرير محاضر بالوقائع وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، استمرار الجهود المشتركة بين المديريات المعنية والمواطنين في مكافحة هذه الأعمال غير القانونية وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بشكل عادل ومنتظم للجميع.