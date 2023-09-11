الرواف لـ"الدستور".. الوضع فى شرق ليبيا خارج السيطرة بسبب العاصفة "دانيال"

أكد المحلل والخبير الليبي عبدالعزيز الرواف إنه لا توجد إحصائيات رسمية حتى الآن ولم تصدر أي من الحكومتين بيانات رسمية حول الخسائر البشرية جراء عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا.

وقال عبدالعزيز الرواف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الاتصالات حاليًا منقطعة عن بعض مناطق الإعصار وبالتالي صارت المعلومات شحيحة، وشهدت مدينة درنة ليلة عصيبة البارحة نظرًا لإحاطة المدينة بمجاري الوديان والسيول وقربها من شاطئ البحر.

ارتفاع ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

وأضاف أنه وفق وكيل ديوان بلدية درنة طارق سلامة، فإن الوضع في درنة أصبح خارج السيطرة، مضيفًا أنه لم تسجل خسائر بشرية حتى الآن وفق تصريح له فجر اليوم غير أن مصادر إعلامية قالت إن هناك 50 حالة وفاة في درنة غير أنه لم يتم تأكيد الأمر رسميًا بعد.

وتابع عبدالعزيز الرواف أن حدوث أمراض معدية جراء السيول صعب حاليًا التحدث عنه قبل أن تصدر الجهات المعنية بيانات رسمية بما يحدث.

وأكد الرواف أن مشاركة قوات الجيش الليبي كانت كبيرة ومؤثرة، وساهمت في التقليل من المخاطر حيث شاركت آليات وسيارات مدرعة في إنقاذ المواطنين كما شاركت عناصر الضفادع البشرية في عمليات إنقاذ عديدة.

وتابع أن أبرز المناطق التي تعرضت للإعصار المرج وضواحيها، حيث سجلت بها كمية أمطار بلغت 185 ملم مما جعلها سادس مدينة في العالم يسجل بها أعلى منسوب أمطار في العالم.

أيضًا تضررت مناطق البيضاء وشحات وسوسة ماديا وجرفت الطرق الرئيسية بمناطق المخيلي والتميمي.

وأكد الرواف أن الدور الحكومي خصوصًا لحكومة طرابلس شبه معدوم، وكل أعمال الإنقاذ تقوم بها القيادة العامة للجيش والسلطات المحلية في شرق ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق اليوم، إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.