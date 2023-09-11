آخرها «دانيال».. أشهر 8 أعاصير ضربت العالم خلال القرن الماضي

ضرب الإعصار "دانيال"، مساء أمس الأحد، العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة، أغرقت العديد من شوارع البلاد، فيما سارعت السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار.

وأعاد إعصار دانيال إلى الأذهان أشهر الأعاصير التي ضربت العالم خلال السنوات الماضية، نستعرضها في السطور التالية.

إعصار جالفستون العظيم

فى عام 1900، شهدت الولايات المتحدة الأمريكة إعصارا فى ولاية تكساس، صنف خبراء المناخ الإعصار وقتها بالأقوى فى تاريخ الولايات المتحدة، خاصة وأنها كانت العاصفة الأولى التى تخطت المرحلة الخامسة، لسرعته القوية 320كم/ ساعة، ما أسفر عن مقتل 12 ألف شخص.

إعصار نانسى

فى عام 1906 واجهت اليابان إعصارا يدعى نانسى، بقوة قدرت نحو 345 كم/ساعة، وقدم الإعصار العنيف من المحيط الهادئ بسرعة قياسية، ما أدى إلى دمار مباشر فى المبانى والمنازل باليابان، بالإضافة لمقتل 191 شخصا.

إعصار تيب

فى عام 1979، ضرب إعصار قوى اليابان واعتبر من أقوى الأعاصير المدارية، حيث كان حجمه على شكل دائرة يبلغ قطرها نحو 1380 ميلا، ووصلت سرعته إلى 305 كيلومترات فى الساعة.

وقضى نحو 100 شخص بسبب ذلك الإعصار، كما ألحق أضرارا جسمية فى القطاعات الزراعية والصناعية، وأثر على البلاد سلبًا في مختلف المجالات.

إعصار ميتش

يعد الإعصار الأضخم عام 1998، حيث بلغت سرعة الرياح فيه 290 كيلومترا فى الساعة، ونشأ الإعصار فى البحر الكاريبى قبل أن يعصف بدول الهندوراس وغواتيمالا ونيكاراغوا، وخلف الإعصار 11 ألف قتيل و2.7 مليون مشرد.

إعصار كاترينا

فى عام 2005، ضرب إعصار كاترينا ولاية فلوريدا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب فى خسائر مادية قدرت بنحو 108 مليارات دولار أميركى، وكان الإعصار من الدرجة الأولى قبل أن يشتد ويصبح من الدرجة الخامسة وألحق أضرارا فى ولايات ميسيسبى ولوزيانا، ويعد من أكثر العواصف دموية فى تاريخ الولايات المتحدة.

إعصار ويلما

فى 2005، ضرب إعصار ويلما كوبا وأجزاء من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وولاية فلورديا الأميركية، وأدى إلى مقتل 62 شخصا، ناهيك عن أضرار مادية كبيرة تركزت فى شبه جزيرة يوكاتان، حيث بلغت سرعة الإعصار 295 كليو مترا فى الساعة، وتحول من عاصفة استوائية قرب جاميكا إلى إعصار من الدرج الخامسة.

إعصار هايان



هاجم الإعصار الفلبين وميكرونيزيا والصين وفيتنام عام 2013، ووصف بالأكثر تدميرا ودموية فى تاريخ الفلبين تحديدا، كما عُرف باسم "يولندا"، ويعد أقوى إعصار ضرب المنطقة على الإطلاق، وبلغت سرعته نحو 314 كيلومترا فى الساعة، وتسبب فى مقتل نحو 12 ألف شخص وخسائر مالية قدرت بـ686 مليون دولار أميركى، كما ألحق أضرارا بأحد عشر مليون شخص، وأصبح معظمهم بدون مأوى.

إعصار بتريشيا

ضرب المكسيك فى أكتوبر 2015، وهو واحدا من أكثر الأعاصير شدة، حيث بلغت سرعة الرياح المصاحبة له قبيل ساعات من دخوله البر المكسيكى 325 كلم/ساعة، وهو رقم قياسى لم يسبق أن سجل فى التاريخ، قبل أن تعود وتتراجع قليلا إلى 305 كلم/ساعة.