الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالاسماء.. إصابة 7 صيادين في حريق مركب صيد بغاطس بورسعيد

حريق مركب صيد
حريق مركب صيد

أصيب 7 صيادين اليوم الاثنين ، إثر احتراق مركب صيد من كفر الشيخ في غاطس البحر المتوسط ببورسعيد في ظروف غامضة وتم نقل المركب الى ميناء الصيد ببورسعيد بعد إطفائه كما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم. 

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة بوصول  عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى   السلام بورسعيد 4 مصابين وهم رمضان السيد حسب النبي 26 سنة  مصاب بحروق بالساق الأيمن وحالته مستقرة وحسن علي التهامي صاحب المركب مصاب بحروق في القدم اليسرى وأيمن محمد إبراهيم كمون 39 سنة مصاب بدخول مسمار بباطن القدم اليمنى ومختار عبدربه 38 سنة مصاب بحروق بباطن اليد اليسرى وكدمة بالمعصم كما أصيب 3 صيادين آخرين باختناق إثر وتم إسعافهم بالميناء.

 وتبين لرجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن مركب صيد ملك حسن علي التهامى كانت تقوم بالصيد في الغاطس بالبحر الأبيض المتوسط على حدود بورسعيد واحترقت في ظروف غامضة وتلقت شرطة ميناء بورسعيد إشارة استغاثة من المركب وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال فريق من الإطفاء والحماية المدنية والإنقاذ للسيطرة على الحريق وإطفائه ونقل المركب إلى ميناء الصيد ببورسعيد وإنقاذ الصيادين من على المركب المحترق.

وأسفر الحريق عن إصابة 7 مصابين بينهم 3 بحالة اختناق تم إسعافهم في الميناء بينما تم نقل 4 مصابين بحروق وكسور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم اطفاء الحريق بمواد كيميائية لمنع اشتعال النار مرة أخرى ويجرى معرفة أسباب اندلاع الحريق

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وأمرت النيابة العامة  بسؤال المصاببن وشهود الواقعة واستكمال التحقيقات.

حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
حريق مركب صيد
إسعاف بورسعيد صيد مصابين مستشفى

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