محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروع إسكان "الأمل والنورس"

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة سير العمل في إجراءات تسكين المواطنين في مشروع الأمل والنورس بمحافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشه مدير مديرية الاسكان و مديري إدارات التسكين و وحدة معلومات التسكين، وإدارة التحول الرقمي و الإدارة المالية و مدير فرع بنك مصر.

طرح 600 وحدة سكنية

استمع محافظ بورسعيد من مدير بنك مصر ومسؤولي التسكين للإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تسكين المتقدمين لمشروعي الأمل والنورس ببورسعيد، لافتا أن المحافظة أعلنت سابقا عن طرح 600 وحدة سكنية بمساكن ( النورس - الأمل )، لمن يرغب من أبناء المحافظة، وتكون الأولوية لمن يرغب فى الحصول على وحدات سكنية من متقدمي الإسكان التعاوني.

ووجه "الغضبان" بالتنسيق التام بين جهات التسكين بالمحافظة ومسئولي بنك مصر، للإسراع في إجراءات تسكين المواطنين المتقدمين للمشروع، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

بروتوكول التمويل العقاري للوحدات السكنية بمناطق "النورس والأمل"

وكان محافظ بورسعيد قد وقع بروتوكول التمويل العقاري للوحدات السكنية بمناطق "النورس والأمل" ببورسعيد مع بنك مصر وصندوق التنمية الحضارية، لتمويل 256 وحدة سكنية بمنطقة الأمل، و320 وحدة سكنية بمنطقة النورس على مدار 30 عام ، والأولوية لمتقدمي الإسكان التعاوني، وذلك للتخفيف على الشباب المتقدمين للمشروع و لسرعة الحصول على الوحدات السكنية.

وفي شأن آخر افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، السبت، مقر هيئة قضايا الدولة الجديد داخل ديوان عام محافظة بورسعيد، و ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والمستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، وعدد من المستشارين والقامات القانونية

ووجه رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر لمحافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية على الجهد المبذول فى تخصيص و إقامة مقر على أعلى مستوى لهيئة قضايا الدولة بأحد المباني المقامة على أحدث طراز بالديوان العام يتطابق مع المنظومة الرقمية الجديدة التي تشهدها المحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة قضايا الدولة بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم الذي يحقق المناخ المناسب لتأدية المهام على الوجه الأكمل.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد