الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مبيض محاره من الطابق الثالث أثناء تأدية عمله بجمصه البلد

جثة
جثة

لقي مبيض محارة مصرعه اليوم الاثنين، متأثرًا نتيجة سقوطه من الطابق الثالث، وذلك أثناء تأدية  عمله في أحد المنازل بمنطقة جمصة البلد، وعلى الفور تم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى جمصة المركزي بالدقهلية تحت تصرف النيابة العامة.

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انتشال جثة شخص لقى مصرعه في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

 تفاصيل مصرع مبيض محارة سقط من الطابق الثالث بجمصة البلد

وبداية الواقعة عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوررد إشارة لمأمور مركز شرطة جمصة، بإستقبال مستشفي جمصة  المواطن حمدي جمعة إسماعيل علي، ويبلغ من العمر 22 عاما، عامل محارة، مقيم بمركز الحامول بكفر الشيخ، في حالة حرجة، ادعاء سقوط من علو وتوفي عقب وصوله.

وتبين أنه في أثناء عمل المتوفى في أحد المنازل بمنطقة جمصة البلد بجوار الكباس، اختل توازنه أثناء وقوفه على سقالة بالطابق الثالث وسقط أرضا، ما أسفر عن حدوث إصابته التي أودت بحياته بعد نقله للمستشفي 

وعلى الفور تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات

تفاصيل انتشال جثة شخص من نهر النيل بجزيرة الكريمات 

غرق شخص في نهر النيل بجزيرة الكريمات في أطفيح وتم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

 وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بمنطقة جزيرة الكريمات في أطفيح، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام. 

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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