الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بداية من 15 سبتمبر.. dmc تطلق الموسم الجديد من "ماما دوت أم"

ماما دوت أم
ماما دوت أم

تستعد قناة dmc، لإطلاق الموسم الجديد من "ماما دوت أم" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، بداية من 15 سبتمبر الجاري.

وبرنامج "ماما دوت أم" برنامج تليفزيوني تربوي ترفيهي، يتحدث عن جميع قضايا الأمومة، ويهتم بالأسرة والطفل ويقدم استشارات مكثفة ومتخصصة لمساعدة الأمهات في التغلب على التحديات المستمرة التي تواجههن في تربية الأطفال، سواء كانت نفسية أو تربوية أو صحية.

اتجاه أسس التربية السليمة لنهج علمي


ويضع البرنامج إيقاع الحياة ومعطيات العصر في الحسبان، بحيث يضع أمام الأمهات الحقائق المتعلقة بالزمن الذي يعدن من أجله أطفالهن ويوجهنهم توجيها معتدلا في اتجاه أسس التربية السليمة لنهج علمي، وكيفية التعامل معها بأسلوب تربوي سليم.

ويتناول البرنامج في كل حلقة موضوعا واحدا من جميع جوانبه، معتمدا على الحوارات التي تقوم بها مقدمة البرنامج مع الضيوف المتخصصين في الموضوعات المختلفة التي تتناولها حلقات البرنامج.

ماما دوت ام 15 سبتمبر بدءا من 15 سبتمبر الموسم الجديد من ماما دوت أم DMC تطلق الموسم الجديد

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