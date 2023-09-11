التحقيق مع المتهمة بتعذيب نجلة طليقها من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة

تباشر جهات التحقيق المختصة بالجيزة التحقيقات مع سيدة متهمة بالتعدي على ابنة طليقها من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب والتعذيب بالجيزة.

التحقيق مع سيدة تعدت على ابنة طليقها المعاقة بالجيزة

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة السويس بتضررها من كلٍ من طليقها وزوجته، لقيام زوجة طليقها بالتعدي على نجلتها من طليقها من ذوى الاحتياجات الخاصة مقيمة رفقة والدها بالضرب والتعذيب وتمكنت المبلغة من تقديم فيديوهات لتوثق واقعة التعدى على نجلتها بالضرب والتعذيب

جرى ضبط المشكو في حقه وعرضه على النيابة العامة، والتي أمرت بإخلاء سبيله وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار المشكو فى حقها الثانية وباستهداف زوجة المذكور بعدة مأموريات أمكن تحديد مكان تواجدها وتم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة المتهمة بقتل رضيعها بالقاهرة الجديدة

وفى هذا السياق أحال المحامي العام الأول لـ نيابة القاهرة الجديدة الكلية، الأحد، سيدة تونسية الجنسية مقيمة فى مصر؛ لاتهامها بقتل رضيعتها خنقًا.

تبين أن المتهمة قتلت عمدًا المجني عليها الطفلة “ت.م”، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك بإيعاز من شيطانها للتخلص من حياتها وقبل محاولتها ذلك خنقت طفلتها الوحيدة حتى الموت.

وتبين أنها استخدمت أداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها الحبل وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه على جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فوجهت لها تهمة القتل العمد، وإحراز أداة حبل مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني لحملة أو إحرازه.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفلة وسيدة مصابة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين خنق سيدة فى العقد الثالث من العمر ابنتها وعمرها 4 سنوات حتى الموت، ثم استلت سكينا، وذبحت نفسها، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.

ودلت التحريات على أن زوج السيدة يعمل مهندسا، وجارٍ استجوابه للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.