الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل طفلته فى الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت نيابة شمال الجيزة، بـحبس المتهم بقتل طفلته 5 سنوات بعد وصلة تعذيب في الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم كان يتعدى على طفلته بالضرب حتى ضربها في صدرها، فسقطت مغشية على وجهها، وبنقلها للمستشفى تبين وفاتها، مبررًا جريمته أنه "يؤدبها ويربيها".

 

بلاغ بمقتل طفلة على يد والدها

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملًا اعتدى على ابنته بـالضرب، مما أسفر عن مصرعها في الحال. 

 

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق.

نيابة حبس المتهم الوراق وصلة تعذيب

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