الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل سقط من الطابق الثالث فى الطالبية

جثة
جثة

لقى طفل  مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث في الطالبية، حيث اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 تفاصيل الواقعة

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد سقوط شخص من عقار في الطالبية، بإجراء التحريات تبين أن طفلًا اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

طفل سقوط الطالبية اختل توازنه التحريات

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