3 مصابين في حوادث متفرقة بالجيزة.. وسقوط عامل بأكتوبر

وقع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري الجيزة المعدني، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى كوبري الجيزة المعدني المتجه إلى كوبري عباس.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبيّن تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة شخصين.

وتم نقل المصابين لمستشفى أم المصريين لإسعافهما، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

ولقي شخص يحمل جنسية دولة إفريقية مصرعه نتيجة سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة ثلاجة المستشفى المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبيّن أن شخصا يحمل جنسية دولة إفريقية، سقط من عقار مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به من كسور ونزيف، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة شخص في حادث أعلى الطريق الدائري بالجيزة

وأصيب شخص يحمل جنسية دولة إفريقية، نتيجة اصطدام سيارة به أعلى الطريق الدائري بشتيل اتجاه الوراق بمحافظة الجيزة تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد إصابة شخص في حادث مروري أعلى الطريق الدائري بشتيل اتجاه الوراق، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الشخص يحمل جنسية دولة أفريقية، صدمته سيارة مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.