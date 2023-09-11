الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرنسا: 5 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية للمساهمة بعمليات الإغاثة فى المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أعلنت فرنسا عن تقديم مساعدات بـ5 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية للمساهمة في عمليات الإغاثة بـ المغرب، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

زلزال المغرب

واستقبل المغرب فرق المساعدات والإنقاذ الأجنبية بعد الزلزال المدمر، لتنضم إلى الجهود المبذولة للعثور على ناجين وسط أنقاض القرى المدمرة في جبال الأطلس صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد 3 أيام من أقوى زلزال تشهده البلاد على الإطلاق، والأكثر دموية منذ 63 عامًا.

المغرب يعاني من تدمير كامل للقرى عقب الزلزال

وأفادت الحكومة بأن ما لا يقل عن 2122 شخصًا قتلوا، وأصيب أكثر من 2421 آخرين، العديد منهم في حالة خطيرة، وفي مراكش، نام كثير من الناس في الخارج على الأرصفة والساحات خوفًا من العودة إلى منازلهم.

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