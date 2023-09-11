الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الأمريكي يعلن دخول مرحلة جديدة من العلاقات مع فيتنام

جو بايدن،
جو بايدن،

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن علاقات الولايات المتحدة مع فيتنام دخلت مرحلة جديدة؛ حيث تشهد توطيد تعاون في مجالات الحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

تأتي تصريحات بايدن، خلال كلمته أمام منتدى اقتصادي خلال زيارة رسمية يقوم بها حاليا إلى فيتنام.

 

وحذرت واشنطن وهانوي من التهديد أو استخدام القوة في بحر الصين، والذي يشهد توترات متصاعدة مع بكين، وذلك في بيان خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى فيتنام.

 

فيما قالت السلطات الصينية، إن بكين تعارض بشدة الاتهامات الأمريكية غير المبررة ضد الصين في قمة شرق آسيا، وقدمت احتجاجات رسمية شديدة إلى الجانب الأمريكي في هذا الشأن.

 

وصول الرئيس الأميركي  فيتنام لتوطيد العلاقات بين البلدين

ووصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الأحد، إلى فيتنام ساعيا إلى بلوغ عتبة جديدة في العلاقات بين البلدين على خلفية المنافسة المتنامية مع الصين.

 

وغادر بايدن قمة مجموعة العشرين، من أجل زيارته إلى هانوي، حيث من المقرر أن يلتقي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم نجوين فو ترونج.

 

الرئيس الامريكي بايدن علاقات الولايات المتحدة مع فيتنام فيتنام الولايات المتحدة بحر الصين

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