واشنطن وهانوي تحذران من التهديد أو استخدام القوة في بحر الصين

حذرت واشنطن وهانوي من التهديد أو استخدام القوة في بحر الصين، والذي يشهد توترات متصاعدة مع بكين، وذلك في بيان خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى فيتنام، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل..

فيما قالت السلطات الصينية، أن بكين تعارض بشدة الاتهامات الأمريكية غير المبررة ضد الصين في قمة شرق آسيا، وقدمت احتجاجات رسمية شديدة إلى الجانب الأمريكي في هذا الشأن.

أكبر تهديد للسلام ينبع من الأنشطة الانفصالية الرامية إلى "استقلال تايوان"

وأكدت السلطات الصينية أن مسألة تايوان هي شأن داخلي صيني خالص ولا تسامحَ مع أي تدخل أجنبي فيه، مشيرًا إلى أن أكبر تهديد للسلام في مضيق تايوان ينبع من الأنشطة الانفصالية الرامية إلى ما يسمى "استقلال تايوان" والتواطؤ والدعم الأجنبي الذي تتلقاه هذه الأنشطة.