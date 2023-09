"11 سبتمبر نظريات المؤامرة".. كتاب بريطانى يكشف تضليل أمريكا للعالم

تحل اليوم الذكرى الـ 22 لهجمات 11 سبتمبر، والتي أبقت الولايات المتحدة في حالة حرب دائمة، وأسفرت عن 11 صراعًا وعن مقتل أكثر من 940 ألف شخص بشكل مباشر بسبب ما أسمته أمريكا "الحرب على الإرهاب"، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن تلك الأحداث لم تغير أمريكا فقط ولكن غيرت العالم إلى الأبد.

عمل داخلي

ولكن كيف انهار مبنى مركز التجارة العالمي رقم 7 - الذي يقع على بعد 100 ياردة من البرجين التوأمين - بهذه السرعة وبشكل متماثل عندما لم يتم ضربه؟ كيف يمكن لطائرتين مارقتين إسقاط ثلاثة أبراج؟ هل ساعدت حكومة الولايات المتحدة في تنظيم الهجمات باعتبارها "عملاً داخليًا"؟ كل تلك التساؤلات وردت في كتاب بريطاني تحت عنوان "11/9 نظريات المؤامرة: الحقيقة وما تم إخفاؤه عنا" " 9/11 The Conspiracy Theories: The Truth and What's Been Hidden From Us" ومن تأليف الكاتب الصحفي الشهير ديفيد جاردنر، وأصدرت دار النشر "جون بليك" طبعة جديدة منه العام الجاري.

غلاف الطبعة الجديدة من الكتاب

أحداث 11 سبتمبر حطمت أسطورة أمريكا

الكتاب الذي صدرت أول طبعة منه عام 2021، يتناول نظريات المؤامرة ليس فقط فيما نعرفه عن أحداث 11 سبتمبر، ولكن أيضًا ما تم إخفاؤه عن العالم عمدًا، ومن خلال الفحص المتعمق للوثائق الصادرة بموجب بروتوكولات حرية المعلومات، يلقي هذا الكتاب ضوءًا جديدًا على واحدة من أكثر حلقات التاريخ مأساوية وإثارة للقلق، والتي حطمت أسطورة أمريكا كدولة محصنة ضد الإرهاب الدولي.

ويرى الكاتب أن السلطات الأمريكية ضللت العالم بشأن أحداث 11 سبتمبر، وقال في فقرة في الكتاب "ليس لدي شك. والأسوأ من ذلك أنهم خدعوا عائلات هؤلاء الذين فقدوا أحباءهم في حملة هادفة لا تغتفر من الأكاذيب والمعلومات الخاطئة".

وأكد الكاتب أنه قد توصل إلى المستندات لتسليط الضوء على الأمثلة التي توضح بالضبط كيف كان من الممكن منع الهجمات الجوية الكارثية، ووصل أيضا إلى الأشخاص الذين يرفضون تمامًا رواية الحكومة الأمريكية لأن هذه هي نسخة 11 سبتمبر التي يستخدمها العديد من عملاء المخابرات، والأهم من ذلك، أن هذه هي رواية 11/9 التي نشرتها اللجنة التي شكلها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

نبذة عن مؤلف الكتاب

الكاتب ديفيد جاردنر هو مؤلف ذو خبرة، وقد ألف العديد من الكتب وعمل كمراسل سابق لشؤون الجريمة ومراسل أجنبي لصحيفة ديلي ميل، وهو متخصص في نظريات المؤامرة، حيث تناول كتابه الأخير الجدل الدائر حول حياة ووفاة الرئيس الأمريكي جون كينيدي، ومارلين مونرو، وديانا، أميرة ويلز، وإلفيس بريسلي، ومايكل جاكسون، ووثق في كتابه عن أحداث 11 سبتمبر الأدلة من مصادر جادة وذات مصداقية، بما في ذلك آراء الشخصيات السياسية البارزة والمهندسين المعماريين والمهندسين ورجال الإطفاء وخبراء الاستخبارات.