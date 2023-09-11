الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل .. السعودية.. الملك سلمان يوجه بتسيير جسر جوى لضحايا الزلزال فى المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة للتخفيف من آثار الزلزال المدمر على الشعب المغربي.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من الملك وولي العهد على الوقوف، إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية.

وأوضح أنه بموجب التوجيه، سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في الزلزال.

 

محمد السادس يشكر 4 دول على إرسالها مساعدات

وفي وقت سابق من مساء الأحد، وجه ملك المغرب، محمد السادس، شكره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسبانيا وبريطانيا على إرسالها مساعدات في أعقاب الزلزال المدمر الذي هز المملكة، ليل الجمعة السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي: "تؤكد المملكة المغربية ترحيبها بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم".

وأوضح التلفزيون أن "السلطات المغربية أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية".

وكانت وزارة الداخلية المغربية أفادت، بإن السلطات استجابت لعروض دعم قدمتها إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.

 

ارتفاع حصيلة الضحايا وتحذير من الهزات الارتدادية

إلى ذلك، قالت الداخلية المغربية إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب مراكش يوم الجمعة، ارتفعت إلى بلغت 2122 حالة وفاة و2421 إصابة.

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ارتفاع حصيلة إصابات زلزال المغرب إلى 2421 إصابة

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.

 

وأثر الزلزال المدمر على أكثر من 300 ألف شخص بمدينة مراكش المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية.

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