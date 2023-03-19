الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملك سلمان يوجه دعوة للرئيس الإيرانى لزيارة السعودية

الملك سلمان وابراهيم
الملك سلمان وابراهيم رئيسي

أعلن المساعد السياسي للرئيس الإيراني محمد جمشيدي، اليوم، عن أن الرئيس إبراهيم رئيسي تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة الرياض.

وقال محمد جمشيدي: «الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض وتعزيز التعاون الإقليمي والاقتصادي بين البلدين». 

وأضاف: «الرئيس الإيراني رحب بدعوة الملك السعودي، وأكد استعداده لتعزيز التعاون».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد 7 سنوات من انقطاعها.

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