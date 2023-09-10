باحث: الهزات الارتدادية في موقع زلزال المغرب قد يستمر 3 أيام

كشف إدريس صدقاوي، الباحث والأستاذ في علوم الأرض بالمغرب، عن أخر مستجدات زلزال المغرب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هذا الزلزال الأكبر منذ 100 عام.

وأضاف، أن الهزات الارتدادية بعد الزلزال المدر في المغرب مستمرة حتي الآن، موضحاً أنه من المتوقع أن تستمر هذه الارتدادات لفترة.

وأشار إلى أن الهزات الارتدادية في موقع زلزال المغرب قد يستمر 3 أيام، موضحاً أن هناك بعض الدلائل تشير إلى وجود بعض البلاد لديها إمكانيات حقيقية لتصنيع الزلازل بما يطلق عليه منظومة هارب.