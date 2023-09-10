الشيخ والصفدي يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، الجهود المبذولة لوقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي للشيخ، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين الأردن ودولة فلسطين.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع، إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، بما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

وأكد الطرفان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام، وحذرا من خطورة استمرار غياب تحرك حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

البرلمان العربى: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين وتجاوز لكل الأعراف

وفي وقت سابق من اليوم، أدان البرلمان العربي بشدة ما قامت به مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق نساء فلسطين في مدينة الخليل، بالاعتداء عليهن وإجبارهن على التجرد من ملابسهن، معتبرًا هذه الإجراءات عملًا مشينًا وتجاوز لكل الأعراف ويستدعي تقديم الجناة للعدالة الدولية.

وأضاف البرلمان العربى، في بيان له اليوم، أن المساس بأعراض النساء عمل غير أخلاقي وانحطاط قيمي، مطالبا بمعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة الدولية.

كما دعا البرلمان العربى، المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الانتهاكات الفظيعة، وتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسئولية عن هذه الانتهاكات التى ستؤدى إلى تفجر الأوضاع في المنطقة، وملاحقتها قانونيًا وجنائيًا لدى الهيئات الدولية المتخصصة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس السبت، بإصابة صبي فلسطيني بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل، مشيرة إلى إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال، ما تسبب بإصابة صبي (16عاما) بالرصاص، ونقل من قبل طواقم الإسعاف لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.