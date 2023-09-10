"الباز" يطالب بالتحقيق في واقعة وفاة شقيقين بالغربية بسبب مخلفات مصنع كيماويات

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن شقيقين لقيا حتفهما في كفر سنباط في الغربية، بسبب تعرضهما لمخلفات مصنع كيماويات.

وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أصحاب المصنع دفعوا مالًا لسائق للتخلص من مخلفات كيماوية، لكنه أخذ المال وألقاها على الطريق، ووجدها أحد الفلاحين، واعتقد أنها أسمنت فأخذها ليعالج حفرًا في "زريبة البهائم" الخاصة به.

تفاصيل وفاة شقيقين بسبب مخلفات كيماوية

وأردف: "بمجرد ما وضع مياه على المادة التي تشبه الأسمنت، تصاعد دخان، تسبب في اختناقه، هو وشقيقه، وعدد من الجيران، والبهائم، وتوفي الشقيقان والبهائم، بينما بقي المصابون الآخرون في العناية المركزة".

وطالب الباز، بسرعة التحقيق في الواقعة، لأن المخلفات خطرة، أدت لحالات وفاة واختناق، والمسألة تحتاج للتحقيق لكشف غموض الواقعة.

من ناحيته، حكى أسامة أبوالمعاطي شقيق أحمد ومحمود اللذين توفيا في الحادثة، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "أخويا راجع بالتوك توك، لقى حاجة تشبه الأسمنت، قال أخذها أردم بها النقرة، قال لزوجته هاتي مياه نقلبهم، بمجرد وضعه مياه، لقى البهيمة داخت وماتت، وهو وقع ميت، وزوجته داخت وسقطت وسقطت عليها البهيمة الأخرى، شقيقي الآخر عندما سمع الصويت جري على أخوه، مقدرش يشيله، ومات، وفيه 11 مصابا، منهم زوجات إخوتي، وأخويا الثالث، وبنت أخويا، و6 من الجيران".