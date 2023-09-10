ماجد حبته: نحتاج السيسي دورات عدة وليست فترة انتخابية ثالثة فقط

قال الكاتب الصحفي ماجد حبته، إننا نحتاج للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن السيسي زاهد في الحكم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض يتحدث عن ضرورة أن تكون نسبة فوز الرئيس السيسي في حال ترشحه بالانتخابات الرئاسية المقبلة لا تتعدى الـ 65% من أجل شكلنا أمام العالم، وهذه النسبة لن تحدث إلا إذا زورت الدولة الانتخابات، لأن أغلبية الشعب المصري سيدعمون السيسي بالانتخابات.

قنوات تليفزيونية أو على سوشيال ميديا تستهدف مصر بشكل غير عادي

وأكد أن قنوات تليفزيونية أو على سوشيال ميديا تستهدف مصر بشكل غير عادي، منوها أنه لا أحد يتسائل عن مصدر تمويل هؤلاء، وسبب قيامهم بذلك.

وتابع: "محدش سأل نفسه الناس اللى عايشة برى دي عشان تستهدف مصر بتعيش منين؟، وأنا شايف أن كمية الفلوس اللى تم دفعها على هؤلاء كانت ممكن تحل ديون مصر".

وشدد، على أننا نحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسي دورات عدة وليست فترة انتخابية ثالثة فقط.