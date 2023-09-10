الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماجد حبته: نحتاج السيسي دورات عدة وليست فترة انتخابية ثالثة فقط

ماجد حبته
ماجد حبته

قال الكاتب الصحفي ماجد حبته، إننا نحتاج للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن السيسي زاهد في الحكم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض يتحدث عن ضرورة أن تكون نسبة فوز الرئيس السيسي في حال ترشحه بالانتخابات الرئاسية المقبلة لا تتعدى الـ 65% من أجل شكلنا أمام العالم، وهذه النسبة لن تحدث إلا إذا زورت الدولة الانتخابات، لأن أغلبية الشعب المصري سيدعمون السيسي بالانتخابات.

 قنوات تليفزيونية أو على سوشيال ميديا تستهدف مصر بشكل غير عادي

وأكد أن قنوات تليفزيونية أو على سوشيال ميديا تستهدف مصر بشكل غير عادي، منوها أنه لا أحد يتسائل عن مصدر تمويل هؤلاء، وسبب قيامهم بذلك.

وتابع: "محدش سأل نفسه الناس اللى عايشة برى دي عشان تستهدف مصر بتعيش منين؟، وأنا شايف أن كمية الفلوس اللى تم دفعها على هؤلاء كانت ممكن تحل ديون مصر".

وشدد، على أننا نحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسي دورات عدة وليست فترة انتخابية ثالثة فقط.

ماجد حبتة عبد الفتاح السيسي اخر النهار محمد الباز سوشيال ميديا

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

أبرز المعلومات الجيولوجية عن العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

من بينهم جميلة إسماعيل.. مختار نوح يكشف عن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل