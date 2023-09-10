عيد ميلاد "مكتشف النجوم".. أشرف عبد الباقي فنان عشقه الكبار والصغار

يحتفل النجم أشرف عبد الباقي غدًا، بعيد ميلاده الستون، حيث ولد في 11 سبتمبر عام 1963، بحي شبرا بالقاهرة، حيث يعتبر أحد ألمع نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي.

أشرف عبد الباقي، الذي لقب بـ"مكتشف النجوم"، لأنه ساهم في إطلاق مواهب كثيرة من الشباب في مجال الفن والتمثيل، تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، وخاض تجارب متنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح.

أشرف عبد الباقي، الذي اشتهر بأسلوبه الكوميدي المرح والطريف، وبصوته المميز وإيمائاته التعبيرية، استطاع أن يحظى بحب وإعجاب الجمهور من مختلف الأعمار والأذواق، وأن يقدم أعمالاً فنية رائعة ومتميزة، تركت بصمة في تاريخ الفن المصري.

من أبرز أعماله السينمائية: "إنذار بالطاعة"، "أشيك واد في روكسي"، "الإرهاب والكباب"، "خالي من الكولسترول"، "أريد خلعاً"، "على جنب يا أسطى"، وغيرها من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً.

كما شارك في عدة مسلسلات تلفزيونية مثل: "حضرة المحترم"، "حكايات زوج معاصر"،"شارع السعادة"، "أبو ضحكة جنان"، إلى جانب مسلسل "راجل وست ستات" ، الذي استمر لـ 10 أجزاء ، وحقق شهرة واسعة وإقبالاً كبيراً من قبل المشاهدين.

مسرح مصر.. أحد الإنجازات التي لا تنسى للنجم أشرف عبد الباقي

ربما يكون أبرز إنجاز لأشرف عبد الباقي هو إحياء روح المسرح المصري من جديد، بعد فترة من التدهور والانحسار، حيث قام بإطلاق فكرة برنامج "تياترو مصر" ، ثم "مسرح مصر" ، والذي يضم فرقة من الممثلين الشباب الموهوبين، يقدمون عروضاً مسرحية كوميدية متنوعة وممتعة، تنال إعجاب الجماهير، وتحقق نسبة مشاهدة عالية.

ومن خلال هذا البرنامج، استطاع أشرف عبد الباقي أن يكتشف ويطلق مواهب كثيرة من الشباب، مثل علي ربيع، أوس أوس، حمدي الميرغني، محمد أنور، إسراء عبد الفتاح، دينا محسن ، وغيرهم من النجوم الذين أصبحوا من أشهر الفنانين في مصر.

أشرف عبد الباقي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 60، هو نموذج للفنان المتكامل والمتعدد المواهب، والمخلص لمهنته وجمهوره، والمحب للحياة والضحك.