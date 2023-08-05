في ذكرى ميلاد إبراهيم الفقي.. حكايات عن خبير التنمية البشرية

يصادف اليوم ذكرى ميلاد إبراهيم الفقي، خبير التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية ورئيس مجلس إدارة المركز الكندي للتنمية البشرية، وأحد أبرز المؤثرين في الوطن العربي، وتستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عنه بمناسبة ذكرى ميلاده.

ولد إبراهيم محمد السيد الفقي في حي فيكتوريا بمدينة الإسكندرية، في الخامس من أغسطس عام 1950.

حصل على بطولة مصر في تنس الطاولة لعدة سنوات ومثّل مصر مع المنتخب الوطني في بطولة العالم لتنس الطاولة بألمانيا الغربية عام 1969.

له عدة مؤلفات تُرجمت إلى ثلاث لغات (الإنجليزية، الفرنسية، العربية).

درب أكثر من 600 ألف شخص في محاضراته حول العالم، حيث من مؤلفاته كتابه (إدارة الوقت، المفاتيح العشرة للنجاح).



نجاحه

يحكي الفقي في محاضراته أنه سافر إلى كندا مع زوجته وهو لا يمتلك شيئًا وعمل في أقل الوظائف في فندق بالرغم من نجاحه في الفندقة قبل سفره إلى كندا، ثم تدرج في وقت قصير جدًا إلى أن أصبح مدير أكبر الفنادق في كندا.

حصل الفقي على الكثير من الشهادات الدولية وشهادة دكتوراه في علم التنمية البشرية، إذ يقول في موقعه الشخصي أنه قام بتأليف علمين جديدين مسجلين باسمه وهما: علم قوة الطاقة البشرية وعلم ديناميكية التكيف العصبي.

المحاضرات والدورات التدريبية

درب الفقي أكثر من 600 ألف شخص في محاضراته حول العالم، كما أنه حاضر ودرّب بثلاث لغات: الإنجليزية والفرنسية والعربية.

مؤلفاته (الكتب)

للفقي عدة مؤلفات ترجم بعضها إلى الإنجليزية، الفرنسية، العربية، الكردية والأندونيسية وله عدة كتب متوفرة في المكتبة والأرشيف الوطني لكندا عبارة عن عشرة عناوين كلها نشرت خلال التسعينيات من القرن الماضي، تدرجت مواضيعها زمنياً من تناول تقنيات البيع مروراً بفن التدبير الناجح ووصولاً إلى الكتابة عن التطوير الذاتي والنجاح بشكل عام، من أبرز كتبه:

كتاب الطريق إلى الامتياز، طبعت سنة 2016

قوة التفكير

البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود.

المفاتيح العشرة للنجاح.

قوة التحكم في الذات.

قوة الحب والتسامح.

حياة بلا توتر.

إدارة الوقت.

سيطر على حياتك.

أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك.

سحر القيادة.

الطاقة البشرية والطريق إلى القمة.

استراتيجيات التفكير.

التفكير السلبي والتفكير الإيجابي.

الأسرارالسبعة للقوة الذاتية.

كيف تتحكم في شعورك وأحاسيسك.

أسرار التسويق الاستراتيجي.

الطريق إلى النجاح.

الطريق إلى الأمتياز.

قوة الثقة بالنفس.

العمل الجماعي.

غير حياتك في 30 يوم.

فن خدمة العملاء.

فن وأسرار اتخاذ القرار.

قوة التحفيز.

قوة العقل الباطن.

وفاته

تزوج الفقي من آمال الفقي في سنة 1974 وله بنتان نانسي ونرمين، وتوفيّ يوم الجمعة 10 فبراير 2012.