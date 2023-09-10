بأسعار تنافسية.. افتتاح معرض العودة للمدارس بدمياط (صور)

افتتحت د.منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم، معرض أهلاً بالمدارس الذى نظمته الغرفة التجارية بدمياط بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط.

جاء ذلك بحضور محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعلى الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

تفقدت المحافظ أروقة المعرض الذى شهد إقبالا كبيرا فى أول أيام افتتاحه، حيث يستمر لمدة شهر بمشاركة 26 عارضًا، ليضم جميع المستلزمات الخاصة بالمدارس من زى مدرسى لجميع المراحل الدراسية و أحذية و شنط و جميع الأدوات المكتبية، كما حرصت على التواصل مع العارضين والاطلاع على نسب الخصم التى تراوحت ما بين 10 - 30% حيث أكدت ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم وتواصلت مع زائرى المعرض للاطمئنان على توافر كافة احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية .

وثمنت منال جهود الغرفة التجارية لاطلاق تلك المبادرات التى يتم تنفيذها سنويًا مع اقتراب العام الدراسى لتوفير احتياجات المدارس فى مكان واحد وبأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق وبذات الجودة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، مؤكدة حرص المحافظة على دعم ورعاية هذه المعارض لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

واستقبلت محافظ دمياط، الأحد، بمكتبها وفد شركة إبدأ لتنمية المشروعات برئاسة العقيد إبراهيم العجوز مدير مبادرة "إبدأ"، لمناقشة سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك لدعم القطاعات الصناعية التى تشتهر بها المحافظة خاصةً قطاع الأثاث.

وبحثت المحافظ آلية مشاركة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى الجهود التى تقوم بها الدولة لوضع خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والنهوض بها، وذلك من خلال وضع حلول محددة للمشكلات التى تواجه الصناعة.

معرض العودة للمدارس بدمياط

معرض العودة للمدارس بدمياط

معرض العودة للمدارس بدمياط

معرض العودة للمدارس بدمياط