الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بأسعار تنافسية.. افتتاح معرض العودة للمدارس بدمياط (صور)

محافظ دمياط
محافظ دمياط

افتتحت د.منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم، معرض أهلاً بالمدارس الذى نظمته الغرفة التجارية بدمياط بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط.

جاء ذلك بحضور محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعلى الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

تفقدت المحافظ أروقة المعرض الذى شهد إقبالا كبيرا فى أول أيام افتتاحه، حيث يستمر لمدة شهر بمشاركة 26 عارضًا، ليضم جميع المستلزمات الخاصة بالمدارس من زى مدرسى لجميع المراحل الدراسية و أحذية و شنط و جميع الأدوات المكتبية، كما حرصت على التواصل مع العارضين والاطلاع على نسب الخصم التى تراوحت ما بين 10 - 30% حيث أكدت ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم وتواصلت مع زائرى المعرض للاطمئنان على توافر كافة احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية .

وثمنت منال جهود الغرفة التجارية لاطلاق تلك المبادرات التى يتم تنفيذها سنويًا مع اقتراب العام الدراسى لتوفير احتياجات المدارس فى مكان واحد وبأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق وبذات الجودة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، مؤكدة حرص المحافظة على دعم ورعاية هذه المعارض لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

واستقبلت محافظ دمياط، الأحد، بمكتبها وفد شركة إبدأ لتنمية المشروعات برئاسة العقيد إبراهيم العجوز مدير مبادرة "إبدأ"، لمناقشة سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك لدعم القطاعات الصناعية التى تشتهر بها المحافظة خاصةً قطاع الأثاث.

وبحثت المحافظ آلية مشاركة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى الجهود التى تقوم بها الدولة لوضع خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والنهوض بها، وذلك من خلال وضع حلول محددة للمشكلات التى تواجه الصناعة.

معرض العودة للمدارس بدمياط

معرض العودة للمدارس بدمياط
معرض العودة للمدارس بدمياط
معرض العودة للمدارس بدمياط
معرض العودة للمدارس بدمياط
معرض العودة للمدارس بدمياط
معرض العودة للمدارس بدمياط
معرض العودة للمدارس بدمياط
معرض العودة للمدارس بدمياط
الغرفة التجارية محافظ دمياط منال عوض العودة للمدارس دمياط

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

أبرز المعلومات الجيولوجية عن العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

من بينهم جميلة إسماعيل.. مختار نوح يكشف عن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل