محافظ دمياط تفتتح معرض دمج لذوي الهمم

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الانطلاقة الأولى لمعرض "دمج"، بمشاركة أطفال مدرسة الرسم بمكتبة مصر العامة والأطفال من ذوى الهمم، حيث يتضمن عدد من اللوحات والأعمال الفنية للأطفال المشاركين.

خلال تفقدها للمعرض أشادت محافظ دمياط بمستوى الأعمال الفنية التى قدمها أبناء المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تنفيذ خطة لدمج الأطفال من ذوى الهمم وتقديم كافة سُبل الدعم و الرعاية الممكنة لهم، كما أشارت إلى أنه ومن قبل تم الإعلان عن فتح أبواب مكتبات مصر العامة لذوى الهمم للمشاركة فى الأنشطة بالمجان.

وأوضحت المحافظ أن الدولة عملت على تفعيل مبادرات لدمج ذوى الهمم بالمجتمع وذلك إيمانًا بقدراتهم فى المشاركة بتحقيق التنمية باعتبارهم جزء مهم واساسى من نسيج الوطن.

تضمنت فعاليات الافتتاح فقرات فنية قدمها فريق الكمان بالمكتبة لمقطوعات موسيقية للاحتفال بعيد الأم وحلول شهر رمضان.

قاد حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملات مكبرة بحضور روضة منير نائب مجلس المدينة لشئون القري، بمشاركة اللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن وصديق رزق متابعة ديوان عام المحافظة، وناني بحيري مدير إدارة المشروعات بمجلس المدينة ومحمد خيري مدير الاشغالات بالقري وهناء سليم رئيس الوحدة ومحمد صابر مسئول القسم الفني بالوحدة، استهدفت التصدي بكل حسم وقوة ضد كافة المخالفات البنائية وعدم التهاون معها".

تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة عدد 6 حالات بناء مخالف بدون ترخيص لسقف وحوائط لدور ثاني علوي بقرية عزب النهضة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

في سياق آخر، أعلنت د.منال عوض محافظ دمياط عن استثناء مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرياً وذلك وفقًا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

أشارت محافظ دمياط إلى أنه واعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٢ مارس وحتى نهاية عيد الفطر ستكون مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر يومياً فى الساعة الثانية صباحًا.