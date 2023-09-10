الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التشخيص المبكر لسرطان الثدى" فى ندوة توعوية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تعقد مديرية الطب البيطرى بالغربية ندوة توعوية لموظفيها بعنوان التشخيص المبكر لسرطان الثدي تنسيقا مع مركز الأورام بطنطا.
نظمت مديرية الطب البيطري بالغربية برئاسة د.حاتم كمال أنور وكيل الوزارة، مدير المديرية تنسيقا مع مركز الأورام بطنطا ندوة علمية بعنوان التشخيص المبكر لسرطان الثدي بقاعة المؤتمرات بالمديرية، وحاضر في الندوة الدكتورة جيهان عبدالعزيز استشاري أمراض النساء والولادة بمعهد الأورام بطنطا، بحضور محمد صلاح مسئول العلاقات العامة بمعهد الأورام، وبحضور الأطباء والعاملين بالمديرية.

خلال الندوة، تم التعريف بتاريخ المرض وأهمية التشخيص والكشف المبكر للمرض وكيفية الوقاية والعلاج.

اختتمت أعمال الندوة بتوضيح دور معهد الأورام في الكشف المبكر والتوعية عن مرض سرطان الثدي، واستعداد المعهد لتقديم أي خدمات للفحص المبكر أو العلاج لجميع المواطنين. 

وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب المناقشة وحوار مفتوح بين الحضور لتلقى استفساراتهم والرد عليها.

الطب البيطرى بالغربية مركز الأورام بطنطا والكشف المبكر الوقاية والعلاج ندوة توعوية

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