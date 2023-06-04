تأهيل أطباء "بيطري الغربية" للمشاركة في بعثة الهدى والأضاحي بالسعودية

أقيمت اليوم بالقاعة الكبري بديوان عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، الدوره التدريبيه (الجزء النظري) للأطباء البيطريين المرشحين عن محافظة الغربية للمشاركة ببعثة الهدي والأضاحي بالمملكة العربية السعودية فى إطار تعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئه العامة للخدمات البيطريه وتحت رعاية وإشراف الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزاره وذلك لتأهيل الأطباء المرشحين لتمثيل المحافظة للمشاركة ببعثة الهدى والأضاحى بالمملكة العربية السعودية ضمن أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن العام الحالى.

تم افتتاح الدورة بكلمة ترحيب للدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة ثم تهنئة جميع الأطباء المرشحين متمنينًا لهم جميعا التوفيق والتميز فى تنفيذ مهامهم بهذه المأمورية وأن يتقبل الله مساعيهم ومناسكهم بالحج.

ووجه وكيل الوزارة ببعض النصائح للتميز في أداء عمل البعثة وظهور أطباء المديريه بالشكل الأمثل، تميزا بين الأطباء المشاركين من محافظات أخرى وتم عرض مادة علمية مبسطه لتوضيح أعمال الفحص الظاهرى للمواشى خاصة الأغنام ثم الكشف علي الذبائح موضحة بالصور ثم متابعة الأعمال وحتى التحفظ على هذة الذبائح بثلاجات الحفظ.

فى السياق، تم فتح باب المناقشة للمشاكل والمعوقات التي قد تطرأ أثناء العمل أو تعيق تنفيذه وكيفية التعامل معها والتغلب عليها ومن المقرر أن يتم استكمال التدريب العملي بمجزري المحله الكبري وسمنود العمومي ولمدة 4 أيام.

وقام على تنسيق أعمال الدورة والشرح نخبة من الأطباء المتميزين بالمجال، الدكتور حمدى حجاج مدير إدارة طنطا البيطرية،الدكتور ياسر محفوظ إخصائي المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتوره أسماء سمير رئيس قسم المجازر بإدارة المجازر بالديوان.

وأشاد جميع الحاضرين بالتنظيم المتميز للدوره وسهولة عرض الماده العلمية والاستفادة منها من خلال إستطلاع أراء الحضور عقب نهاية اللقاء، وتم اختتام الدورة ،الجزء النظرى بالتقاط بعض الصور التذكاريه لفريق البعثة كاملا فى جو سادة الفرح والسعادة.

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