من بينهم جميلة إسماعيل.. مختار نوح يكشف عن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة

قال المحامي مختار نوح، الباحث في حركات الإسلام السياسي، إن جميلة إسماعيل تسعى للترشح للرئاسة، وهي أقرب إليها من أحمد طنطاوي، لجملة من الاعتبارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن جميلة إسماعيل تمهد الظروف لتكون أول امرأة تقتحم معترك الانتخابات الرئاسية، وهي لا تلجأ إلى السباب والتحقير ولا التخوين.

ولفت إلى أنها ترفض التمويل من بريطانيا والتعامل مع الجهات الأجنبية، وكان ذلك سبب خلافها مع أيمن نور أنها لا تريد التعامل مع الأجانب.

مختار نوح: جميلة إسماعيل أوجه من أحمد طنطاوي للانتخابات الرئاسية

وأردف: "جميلة إسماعيل ستعلن ترشحها، وعبدالسند يمامة من أوجه الشخصيات لكنه ليس جماهيريا، وحزب الوفد لم يستقر على اسم مرشحه، وهو من حيث الموضوع وجيه وقانوني له وضعه الأدبي والحزبي.

ولفت إلى أن تحالف أحمد طنطاوي مع الإخوان، جعل معركته مع الشعب المصري، لذا الأوجه منه جميلة إسماعيل، والأوجه منهم لو عنده شعبية عبدالسند يمامة.

وختم: "الانتخابات محسومة للرئيس السيسي، وستكون غير مسبوقة تاريخيًا من حيث عد المؤيدين، ستشهد حضور عالي، خاصة لو انعقدت بعد خروج الأزمات واحدة تلو الأخرى".