الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: ملتزمون بمساعدتنا للمغرب لتجاوز أزمة الزلزال المدمر

بلينكن
بلينكن

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني  بلينكن، اليوم الأحد، بالتزام الولايات المتحدة لمساعدة المغرب إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقال بلينكن في مقابلة تليفزيونية على قناة abc الأمريكية خلال تواجده في قمة العشرين، إن الولايات المتحدة "تواصلت على الفور" مع الحكومة المغربية في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد و"أوضحت لهم أننا مستعدون للمساعدة بأي طريقة ممكنة".
 

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مساعدات أمريكية للشعب المغربي

وأوضح بلينكن، قائلاً: "لدينا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تتولى زمام المبادرة في جهودنا، وتعبئ جهودنا، ونحن ننتظر أن نسمع من الحكومة المغربية كيف يمكننا تقديم أكبر قدر من المساعدة. لكننا نتتبع هذا بعناية شديدة وقلوبنا تنبض"، متوجهاً بأحر التعازي للشعب المغربي في مأساته.

وتجاوزت حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير مساء الجمعة، 2000 شخص، بحسب مسئولين مغاربة. وأصيب العشرات في أسوأ زلزال تشهده المغرب منذ عقود.

قمة العشرين واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية 

وخلال اللقاء، سأل المذيع وزير الخارجية الأمريكي، عن تجاهل بيان قمة العشرين إدانة بالحرب الروسية الأوكرانية على نفس درجة الأهمية كما كان العام الماضي، ليجيب قائلاً: "معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا"، بحسب ما نقل موقع قناة abc.

وأكد بلينكن أن "القادة أكدوا بشكل واضح للغاية- بما في ذلك في البيان- من أجل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، مردفاً: "أعتقد أن البيان قوي جدًا".

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وقال وزير الخارجية الأمريكي، أيضًا إن جميع الزعماء الذين حضروا القمة، سلطوا الضوء على التأثير العالمي السلبي للحرب الروسية، لا سيما تأثيرها على الأمن الغذائي نظرًا لدور أوكرانيا الرئيسي في إنتاج الحبوب، على سبيل المثال.

وأضاف: "كان واضحا للغاية في الغرفة، أثناء الالتفاف حول الطاولة، أن الدول تشعر بالعواقب وتريد أن يتوقف العدوان الروسي".

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