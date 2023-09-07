الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدى للعدوان الروسى (فيديو)

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالتصدي للعدوان الروسي ووقوفها مع جانب الضحايا من أجل تفادي الصراعات، كما تعمل أيضًا على إعادة بناء المنازل المهدمة في أوكرانيا.

بلينكن يجتمع بمتطوعين في منظمات محلية من أجل إزالة الألغام

وتابع، خلال مؤتمر صحفي أثناء تفقده جهود إزالة الألغام في العاصمة الأوكرانية كييف، وجبهات القتال، اليوم الخميس، أن ثلث الأراضي الأوكرانية تحتوي على ألغام يجب إزالتها، مشيرًا إلى اجتماعه ولقائه بمتطوعين في منظمات محلية يعملون من أجل إزالة الألغام من البلاد.

وأكد أن واشنطن فخورة، لأنها متحالفة مع أوكرانيا في جهود إعادة البناء والتعافي، خاصة بعد تشديد الرئيس الأمريكي جو بايدن على التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا، منوهًا بأن بلاده تحرص على دعم الاستثمارات في أوكرانيا من أجل تعافيها.

ووصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى العاصمة كييف، أمس، في زيارة غير معلنة، لإجراء محادثات مع المسئولين الأوكرانيين، وتركزت الزيارة بشكل رئيسي على الأزمة الروسية الأوكرانية، والتقى بلينكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، وأجرى مباحثات مع نظيره ديميترو كوليبا.  

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