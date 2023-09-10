أبرز المعلومات الجيولوجية عن العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر

تعتبر الظواهر الجوية الشديدة مثل العواصف والفيضانات من الأحداث الطبيعية التي يمكن دراستها من خلال منظور جيولوجي لفهم تأثيرها على البيئة والأرض، ومنها العاصفة دانيال التي ستصل مصر، غداً الإثنين، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

"الدستور" توضح أبرز المعلومات الجيولوجيا عن العاصفة دانيال فى مصر

في البداية، يمكن أن نلاحظ أن العواصف القوية مثل دانيال تعتمد على عوامل جوية معينة مثل درجات الحرارة والرياح والضغط الجوي، واستنادًا إلى الجيولوجيا، يمكن دراسة تأثير هذه العوامل على تكوين الأرض والمناطق الجغرافية.

تأثيرات العواصف الجوية على الجيولوجيا:

ومن منظور الجيولوجيا، يمكن دراسة تأثير هذه العوامل على تشكيل الأرض والمناطق الجغرافية بالعديد من الطرق:

1- تأثير الأمطار الغزيرة:

يمكن للأمطار الغزيرة التي تصاحب العواصف أن تؤدي إلى تغييرات في التربة والصخور. هذا يمكن أن يؤدي إلى تعديل التضاريس وزيادة التآكل في الأماكن المتضررة.

2- تأثير الفيضانات:

الفيضانات التي تحدث نتيجة للعواصف يمكن أن تسبب تغييرات في مسارات الأنهار والأودية وزيادة التآكل الأرضي.

3- تأثير الرياح القوية:

الرياح القوية يمكن أن تؤدي إلى تحريك الرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تكوين الكثبان الرملية وتغييرات في التضاريس الصحراوية.

4- تأثير زلازل متجاوبة:

بعض العواصف يمكن أن تتسبب في تغيرات في الضغط الجوي والأمطار الغزيرة، مما يمكن أن يؤدي إلى زلازل متجاوبة في المناطق المتأثرة.

أما بالنسبة لعاصفة دانيال المتوقع وصولها إلى مصر غدًا وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية، فإنها لا تزال تؤثر على السواحل الليبية حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة وتسجيل كميات كبيرة من الأمطار، بالإضافة إلى عواصف رعدية وسرعات رياح عالية وارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من 4 أمتار.

هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن ليبيا تعرضت ليوم صعب نتيجة لتأثير هذه العاصفة، مما دفعها إلى رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

يذكر أن العاصفة دانيال غادرت اليونان بعد أن تسببت في أمطار غزيرة وفيضانات كبيرة مما تسبب في أضرار كبيرة وخسائر فادحة، وبعد ذلك، انتقلت إلى الأراضي الليبية حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة وفرصة كبيرة لتشكل السيول بالإضافة إلى نشاط في سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وتستعد مصر حاليًا لمواجهة تأثيرات هذه العاصفة في الساعات القادمة، خاصة في منطقة الصحراء الغربية، تلك المنطقة تعتبر منطقة جيولوجية خاصة حيث تتميز بالتربة الجافة والترسبات الرملية الوفيرة، مما يجعلها عرضة لعواصف الرمال العنيفة.