على قطب: الأجيال القادمة ستعانى أكثر بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن المشاكل المترتبة على التغير المناخي كثيرة، مشيرًا إلى أنها تؤثر على محور الصحة والغذاء، وستؤثر أكثر على الأطفال والشباب سيتعرضون إلى مشاكل أكبر من الجيل الحالي، موضحًا أن الأجيال القادمة ستعاني أكثر مما نعانيه الآن من التغيرات المناخية، نظرا لأنها فى والكوارث الطبيعية في تزايد مستمر.

وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الأعاصير بالأخص في تزايد مستمر، هي ظاهرة من الظواهر الطبيعية الجوية الناتجة عن التغير المناخي، لافتًا إلى أنه كان هناك إعصار الولايات المتحدة الأمريكية الذى صنف من الدرجة الرابعة.

الظواهر الجوية أصبحت عنيفة بسبب التغيرات المناخية

وأوضح أستاذ المناخ، أن تصنيف الأعاصير يعتمد على عدة عناصر سرعة الرياح، والخسائر المترتبة منه، وحجم المدمر المتسبب فيه، وبالتالي التغيرات المناخية المتزايدة والعالم يخاف منها ولابد من اهتمام الدول بالمشروعات الخضراء والنقلة الحضارية للكهرباء وتحتاج إلى تمويل دولي حتى يعانى أطفال تلك الدول.