الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وتطورها على مر العصور

شاهد على تكوين الأرض.. أغرب جبل بركاني في العالم بالواحات البحرية

جبل المرصوص
جبل المرصوص

تعتبر مناطق الصحراء السوداء في مصر مناطق ذات تاريخ جيولوجي غني ومثير للاهتمام، حيث تحمل آثارًا للأنشطة البركانية التي شهدتها تلك المناطق على مر العصور. 

أغرب جبل بركاني فى العالم بالواحات البحرية 

يُعد جبل المرصوص واحدًا من هذه المعالم البارزة التي تتميز بتشكيله البركاني الفريد وأهميته الجيولوجية، ويقع الجبل في محافظة الوادي الجديد، على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب مدينة الفرافرة.

يتميز الجبل بلونه الأسود المميز، والذي يرجع إلى تكوينه من الصخور البركانية، يبلغ ارتفاع الجبل حوالي 100 متر، ويضم العديد من التكوينات الصخرية المميزة، مثل الأعمدة البركانية والمنحدرات الصخرية.

"الدستور" يكشف أهم المعلومات عن تاريخ جبل المرصوص، وأهميته الجيولوجية في الصحراء السوداء: 

تاريخ تكون جبل المرصوص:

تعود جذور تشكيل جبل المرصوص إلى ملايين السنين، حيث تشير الأبحاث الجيولوجية إلى أنه نتيجة لثوران بركاني قديم، تكون الجبل عبر عمليات تصاعد الصهارة البركانية من باطن الأرض وتكون طبقات من الصخور البركانية على مر العصور، يعتقد أن تاريخ تشكيله يعود إلى ما قبل مئات الآلاف من السنين، وقد يكون متصلاً بالنشاط البركاني الذي شهدته المنطقة في تلك الفترة.

الجغرافيا والموقع:

يقع جبل المرصوص في منطقة الصحراء السوداء بمصر، وهي منطقة تشتهر بتضاريسها البركانية والصخورية المميزة.

تعتبر الصحراء السوداء محمية طبيعية تستقطب العديد من عشاق الطبيعة والباحثين عن الآثار والجيولوجيين، كما تمتاز المنطقة بوفرة الصخور البركانية المتنوعة والتضاريس المثيرة التي تتيح للزوار فرصة استكشاف تشكيلات طبيعية فريدة من نوعها.

أهمية جيولوجية:

يحمل جبل المرصوص أهمية كبيرة من الناحية الجيولوجية، حيث يمثل عينة حية للأنشطة البركانية التي شهدتها المنطقة في الماضي، تحمل الصخور البركانية في الجبل معلومات قيمة عن تكوين الأرض وتطورها على مر العصور، وقد يساهم دراسة هذه الصخور في فهم عمليات تشكيل البراكين والظروف الجيولوجية التي أدت إلى تشكيل الصحراء السوداء.

واجهة مثيرة للاستكشاف والبحث

يمثل جبل المرصوص نموذجًا بارزًا للأنشطة البركانية في منطقة الصحراء السوداء بمصر، يجمع تاريخه وجغرافيته بين الجمال الطبيعي والأهمية الجيولوجية، مما يجعله واجهة مثيرة للاستكشاف والبحث.

استكشاف تاريخ الأرض

يتيح للزوار والعلماء على حد سواء فرصة استكشاف تاريخ الأرض وعمليات تشكيلها من خلال دراسة تشكيلاته البركانية والصخور المميزة في هذه المنطقة الفريدة.

غنية بالتنوع البيولوجي

كما تُعد الصحراء السوداء فى مصر منطقة غنية بالتنوع البيولوجي، حيث تضم العديد من النباتات والحيوانات البرية، يُمكن للزوار مشاهدة العديد من الحيوانات البرية، مثل الثعالب، والضباع، والوبر، والغزلان، والأرانب، كما يُمكنهم مشاهدة العديد من النباتات البرية، مثل أشجار النخيل، والسنط، والسرخس.

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جبل بركاني الواحات البحرية الصحراء السوداء تاريخ جيولوجي جبل المرصوص الجبل المرصوص

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